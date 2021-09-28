В ПАСЕ призвали увеличить долю женщин в национальных делегациях

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию под названием "Репрезентативность женщин и мужчин в ПАСЕ".

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию под названием "Репрезентативность женщин и мужчин в ПАСЕ".

Как передает местное бюро Report, в резолюции озвучен призыв увеличить число женщин в делегациях стран в ПАСЕ.

Согласно документу, на женщин должна приходиться минимум ⅓ состава делегаций. Впоследствии их доля должна быть доведена до 40%, а затем - до 50%.

"Это соотношение должны соблюдать как при формировании комиссий в ПАСЕ, так и при назначении докладчиков", - говорится в резолюции.