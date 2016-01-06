В парламенте Венесуэлы заявили о намерении за полгода сменить правительство Мадуро

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Председатель новой национальной ассамблеи Венесуэлы Энри Рамос заявил, что оппозиционная коалиция, контролирующая парламент страны, за полгода найдет способ сменить правительство во главе с действующим президентом Николасом Мадуро, сообщает агентство EFE.

Во время выступления Рамос сказал, что в течение «шести месяцев» будет разработан «мирный, демократический, конституционный способ, чтобы прекратить существование нынешнего правительства», информирует Report со ссылкой на Газета.Ru.

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в ближайшее время в стране будут объявлены чрезвычайные экономические меры.

По результатам последних парламентских выборов оппозиционные силы Венесуэлы получили большинство мест в национальной ассамблее страны. Позднее верховный суд Венесуэлы объявил о приостановке вступления в должность четырех депутатов, в том числе трех оппозиционных. Из-за этого оппозиция лишилась квалифицированного большинства, полученного по результатам выборов.