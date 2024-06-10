В парламенте Украины хотят смягчить закон о дезертирстве

В Верховной раде Украины зарегистрирован проект закона об усовершенствовании уголовной ответственности за дезертирство.

В Верховной раде Украины зарегистрирован проект закона об усовершенствовании уголовной ответственности за дезертирство.

Как передает Report, об этом сообщает РБК Украина.

Предлагается установить, что человек, которое во время действия военного положения впервые совершил уголовное правонарушение, такое как самовольное оставление воинской части или дезертирство, может быть освобожден от уголовной ответственности.

Для этого нужно, чтобы военный до окончания досудебного расследования добровольно заявил следователю или прокурору о намерении вернуться в воинскую часть или место службы для продолжения службы.