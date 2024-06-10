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В парламенте Украины хотят смягчить закон о дезертирстве

В парламенте Украины хотят смягчить закон о дезертирстве В Верховной раде Украины зарегистрирован проект закона об усовершенствовании уголовной ответственности за дезертирство.
Другие страны
10 июня 2024 г. 12:37
В парламенте Украины хотят смягчить закон о дезертирстве

В Верховной раде Украины зарегистрирован проект закона об усовершенствовании уголовной ответственности за дезертирство.

Как передает Report, об этом сообщает РБК Украина.

Предлагается установить, что человек, которое во время действия военного положения впервые совершил уголовное правонарушение, такое как самовольное оставление воинской части или дезертирство, может быть освобожден от уголовной ответственности.

Для этого нужно, чтобы военный до окончания досудебного расследования добровольно заявил следователю или прокурору о намерении вернуться в воинскую часть или место службы для продолжения службы.

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Версия на английском языке Ukrainian parliament wants to soften law on desertion

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