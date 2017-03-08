В парламенте Латвии рассматривают запрет продавать землю не знающим латышский

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Запрет на продажу земли тем, кто не владеет латышским языком по крайней мере на 1-ю степень уровня А, может появиться в Латвии.

Как передает Report, такое предложение 7 марта одобрила комиссия парламента страны по народному хозяйству.

Инициатива предполагает, что местным фермерам станет легче приобрести земельный участок. Также возможен запрет покупать землю иностранцам, которые постоянно не проживают в Латвии. Речь идет о гражданах стран ЕС, Швейцарии и Европейской экономической зоны.

Землю также не смогут купить и те иностранцы, у которых есть бизнес в стране, но в Латвии они не живут и не получили свидетельство о регистрации.