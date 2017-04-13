В парламенте Кыргызстана предложили перевести письменность на латиницу

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Депутат парламента Кыргызстана от оппозиции Каныбек Иманалиев озвучил идею о переводе кыргызской письменности с кириллицы на латиницу по примеру соседнего Казахстана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Туркменистан, Узбекистан, а теперь Казахстан переходят. Я понимаю, что сейчас у нас нет денег для этого, но через некоторое время, к 2030–2040 годам, нужно это сделать", - заявил представитель оппозиционной фракции "Ата-Мекен" в четверг на пленарном заседании палаты депутатов.

Идея введения в Кыргызстане латинского алфавита неоднократно поднималась на разных уровнях с момента обретения страной независимости в 1991 году.