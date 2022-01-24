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В парламенте Италии начинаются выборы президента страны

В парламенте Италии начинаются выборы президента страны Первый тур голосования на выборах главы государства состоится в понедельник на совместном заседании обеих палат парламента Италии.
Другие страны
24 января 2022 г. 07:16
В парламенте Италии начинаются выборы президента страны

Первый тур голосования на выборах главы государства состоится в понедельник на совместном заседании обеих палат парламента Италии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, президент избирается сроком на семь лет путем тайного голосования депутатов и сенаторов, а также губернаторов и представителей регионов.

Согласно принятой практике, голосующие пишут имя претендента, формально в президенты никто не баллотируется. Для избрания необходимо получить квалифицированное большинство голосов (две трети) в первых трех турах голосования, начиная с четвертого тура голосования достаточно заручиться абсолютным большинством (более 50%). Как правило, избрание президента, который получает такую обширную поддержку, является результатом договоренностей разных политических партий.

На данный момент нет очевидных кандидатов и потенциальных победителей. До последнего момента единственным кандидатом считался экс-премьер Сильвио Берлускони, которому выразили поддержку представители правоцентристских партий - его "Вперед, Италия", "Лига" и "Братья Италии". Однако 85-летний политик снял свою кандидатуру, приняв такое решение "из интересов сохранения национального единства" и "посоветовавшись с близкими". Причем Берлускони отметил, что заручился необходимым для своего избрания числом голосов, в том числе представителей других политических групп. Но его кандидатура изначально считалась противоречивой, против нее возражало большинство представителей левоцентристского блока.

Отказавшись от участия в выборах, Берлускони, по сути, заблокировал путь и другому считавшемуся очевидным кандидатом политику - нынешнему премьер-министру Марио Драги, указав, что считает, что тот должен продолжать возглавлять правительство. Это может означать, что без дальнейших договоренностей правоцентристы за Драги не проголосуют, а без их поддержки Драги будет крайне сложно преодолеть необходимый для избрания порог. В первых трех турах - это 672 голоса, начиная с четвертого - 505 голосов.

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Версия на азербайджанском языке İtaliya parlamenti prezident seçkilərinə start verir

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