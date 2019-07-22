В парламенте Испании стартуют дебаты по кандидатуре Педро Санчеса на пост премьера

Дебаты по кандидатуре исполняющего обязанности председателя правительства, генерального секретаря Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчеса на пост премьер-министра стартуют в понедельник в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента).

Как передаёт Report, ожидается, что первое голосование в парламенте состоится во вторник. Чтобы быть избранным в ходе него, претенденту на должность главы кабмина нужно получить поддержку абсолютного большинства депутатов, то есть минимум 176 из 350. В случае, если этого не происходит, через два дня в Конгрессе пройдет второе голосование, в ходе которого уже будет достаточно поддержки простого большинства парламентариев.

Если по итогам текущих дебатов Санчесу не удастся быть переизбранным на пост премьера, то у представленных в парламенте политических сил будет два месяца на то, чтобы попытаться договориться по кандидатуре главы правительства. В ходе этого периода лидер ИСРП может снова попытаться получить доверие Конгресса. Если же в установленный срок утвердить премьера так и не получится, король Испании Филипп VI распустит обе палаты парламента и созовет внеочередные выборы, которые могут состояться в ноябре.