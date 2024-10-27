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В парламенте Ирана призвали пересмотреть ядерную доктрину после ударов Израиля

В парламенте Ирана призвали пересмотреть ядерную доктрину после ударов Израиля Депутат иранского Меджлиса (парламента) Мохаммад Реза Сабагиан призвал пересмотреть ядерную и оборонную доктрину республики в связи с ударами Израиля.
Другие страны
27 октября 2024 г. 12:25
В парламенте Ирана призвали пересмотреть ядерную доктрину после ударов Израиля

Депутат иранского Меджлиса (парламента) Мохаммад Реза Сабагиан призвал пересмотреть ядерную и оборонную доктрину республики в связи с ударами Израиля.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Mehr.

По словам депутата, Израиль осуществил "агрессию при прямой и косвенной поддержке Европы и США".

"В ответ на агрессию сионистского режима (Израиля - ред.) и США мы должны рассмотреть возможность получения оборонительного оружия, которое есть у них, а оборонную и ядерную доктрину нашей страны следует пересмотреть", - сказал законодатель в ходе выступления на открытой сессии парламента.

Также в ходе заседания меджлиса его председатель Мохаммад Багер Галибаф пообещал, что ответ на действия Израиля поступит "несомненно и неизбежно", передает гостелеканал Press TV.

Напомним, что 26 октября Армия Израиля нанесла удары по военным объектам в Иране, в результате чего погибли четверо иранских военнослужащих. В Иране сообщили, что нападению подверглись военные объекты в провинциях Илам, Тегеран и Хузестан, но ущерб носит ограниченный характер, а системы ПВО страны сумели успешно отразить основной удар.

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