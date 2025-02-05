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В парламенте Грузии создали комиссию для изучения преступлений режима Саакашвили

В парламенте Грузии создали комиссию для изучения преступлений режима Саакашвили Парламент Грузии по инициативе парламентской фракции "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" принял в среду на пленарном заседании постановление о создании временной следственной комиссии "по изучению деятельности в 2003-2012 годах режима и политическ
Другие страны
5 февраля 2025 г. 16:28
В парламенте Грузии создали комиссию для изучения преступлений режима Саакашвили

Парламент Грузии по инициативе парламентской фракции "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" принял в среду на пленарном заседании постановление о создании временной следственной комиссии "по изучению деятельности в 2003-2012 годах режима и политических и должностных лиц этого режима".

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

Для деятельности временной следственной комиссии определен срок в три месяца. В случае, если комиссия не уложится в этот срок, ее полномочия будут продлены еще на три месяца.

Постановление парламента входит в силу сразу же по принятии парламентом.

В предвыборный период в прошлом году в правящей партии "Грузинская мечта" пообещали, что в парламенте будет создана комиссия, которая даст политическую оценку деятельности партии "Единое национальное движение", лидером которой был бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Представители правящей партии также заявляли, что, если в материалах комиссии будут зафиксированы конкретные факты преступных действий, против политиков и чиновников тогдашних властей начнется уголовное преследование.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan parlamenti Saakaşvilinin hakimiyyət dövrünü araşdıracaq komissiya yaradıb

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