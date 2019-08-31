В парламенте Гренландии нашли плюсы в аренде острова США

Депутат от партии "Налерак" в парламенте Гренландии Пеле Броберг призвал обдумать плюсы покупки острова Штатами. Как сообщает Report, об этом пишет местная газета Sermitsiaq,

Политик отметил, что выплаты в размере порядка $600 млн в год могут стать альтернативой субсидиям Дании.

Гренландия отказалась входить в состав Евросоюза, а теперь «настало время отказаться от «датского государственного сообщества», считает депутат.

Напомним, в августе президент США Дональд Трамп выразил заинтересованность в покупке Гренландии — автономии в составе Дании. Датский премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала эту идею абсурдной, после чего Трамп оскорбился ее словами и отложил визит в страну.