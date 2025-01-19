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В парламенте Германии обострились споры вокруг поддержки Украины

В парламенте Германии обострились споры вокруг поддержки Украины Представители сразу четырех немецких политических партий раскритиковали возможное предоставление Украине финансовой поддержки на сумму €3 млрд.
Другие страны
19 января 2025 г. 18:44
В парламенте Германии обострились споры вокруг поддержки Украины

Представители сразу четырех немецких политических партий раскритиковали возможное предоставление Украине финансовой поддержки на сумму €3 млрд.

Как передает Report, об этом сообщила газета Bild.

Речь идет о депутатах Христианско-демократического союза, Свободной демократической партии, "зеленых" и правящей Социально-демократической партии.

Парламентарии отмечают, что миллиарды можно было бы направить на нужды граждан ФРГ.

"Мы не можем дать Украине ничего, что нам не пришлось бы отобрать у наших пенсионеров или муниципалитетов", — заявил депутат бундестага от СДПГ Маттиас Мирш.

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Версия на азербайджанском языке Almaniyanın bir sıra partiyalarından olan deputatlar Ukraynaya dəstəyə qarşı çıxıblar

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