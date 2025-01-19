В парламенте Германии обострились споры вокруг поддержки Украины

Представители сразу четырех немецких политических партий раскритиковали возможное предоставление Украине финансовой поддержки на сумму €3 млрд.

Представители сразу четырех немецких политических партий раскритиковали возможное предоставление Украине финансовой поддержки на сумму €3 млрд.

Как передает Report , об этом сообщила газета Bild.

Речь идет о депутатах Христианско-демократического союза, Свободной демократической партии, "зеленых" и правящей Социально-демократической партии.

Парламентарии отмечают, что миллиарды можно было бы направить на нужды граждан ФРГ.

"Мы не можем дать Украине ничего, что нам не пришлось бы отобрать у наших пенсионеров или муниципалитетов", — заявил депутат бундестага от СДПГ Маттиас Мирш.