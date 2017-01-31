В парламенте Франции проходит обыск

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Французские следователи явились в здание Национального собрания (парламента) Франции, чтобы получить там документацию, относящуюся к расследованию дела о возможном хищении государственных средств - так называемом "деле Пенелопы Фийон", сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным телеканала BFM TV, следователи намерены изъять документацию, относящуюся к выплатам зарплаты супруге бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона - Пенелопы.

На прошлой неделе французская газета Le Canard Enchaîné опубликовала журналистское расследование, в котором утверждала, что Пенелопа Фийон на протяжении нескольких лет числилась в качестве помощника при Франсуа Фийоне в Национальном собрании и получала положенное жалованье, но при этом "не выполняла никаких конкретных обязанностей". Ей были выплачены 500 тыс. евро.