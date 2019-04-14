В парламенте Египта одобрили поправки об увеличении срока президентства

Комитет по законодательству египетского парламента в воскресенье утвердил большинством голосов поправки к статье конституции, касающиеся увеличения срока президентства, как передает Report со ссылкой на РИА Новости сообщило государственное телевидение Египта.

"Комитет по законодательству палаты представителей одобрил поправки к статье 140 конституции. За проголосовало 43 депутата, против проголосовало семь", - говорится в сообщении.

В ближайшие дни парламент страны проголосует по данным поправкам.

С инициативой конституционных реформ выступили 156 египетских парламентариев. В середине февраля парламент Египта принципиально одобрил внесение поправок в конституцию и передал их для детальной проработки в законодательную комиссию. Изменения, помимо увеличения срока президентства с четырех до шести лет, подразумевают создание сената - верхней палаты парламента. Кроме того, глава государства может получить право назначать себе вице-президентов.