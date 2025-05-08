О нас

В парламенте Дании выступили за закрытие консульства США в Гренландии

В парламенте Дании выступили за закрытие консульства США в Гренландии Депутат парламента от Консервативной народной партии Дании Расмус Йарлов заявил о возможности закрытия консульства США в столице Гренландии Нууке.
Другие страны
8 мая 2025 г. 15:07
В парламенте Дании выступили за закрытие консульства США в Гренландии

Депутат парламента от Консервативной народной партии Дании Расмус Йарлов заявил о возможности закрытия консульства США в столице Гренландии Нууке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщают зарубежные СМИ.

"Основная задача консульства - подрывная деятельность против Гренландии и подрыв отношений между Данией и Гренландией. Это не то, что представляет для нас интерес", - сказал он.

Йарлов также подчеркнул, что американская сторона получила согласие на открытие консульства в Нууке для "развития позитивных отношений между Гренландией и США", а не для ведения подрывной работы.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен перед встречей глав МИД стран-членов ЕС в Варшаве в среду заявил о намерении вызвать американского посла в МИД для обсуждения "возможного шпионажа против Гренландии".

"Меня это сильно волнует, поскольку мы не шпионим за друзьями. Я не могу знать, насколько это соответствует действительности, поскольку это написано в газете. Но с их стороны нет особо сильных опровержений", - отметил он, заявив что "это не то сотрудничество, которое необходимо".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В Пакистане представили детали о пяти сбитых истребителях ВВС Индии
В Пакистане представили детали о пяти сбитых истребителях ВВС Индии
7 мая 2025 г. 05:49
Алроса добыла крупнейший в истории РФ алмаз янтарного цвета
"Алроса" добыла крупнейший в истории РФ алмаз янтарного цвета
8 мая 2025 г. 11:38
В продажу поступили билеты на чемпионат мира по мини-футболу в Баку
ВидеоВ продажу поступили билеты на чемпионат мира по мини-футболу в Баку
1 мая 2025 г. 16:12
Автор хита из фильма Бестолковые Джилл Собьюл погибла при пожаре
Автор хита из фильма "Бестолковые" Джилл Собьюл погибла при пожаре
2 мая 2025 г. 09:52
Пострадавший житель Лачына: До оккупации наше село регулярно подвергалось обстрелам со стороны Армении
ФотоПострадавший житель Лачына: До оккупации наше село регулярно подвергалось обстрелам со стороны Армении
5 мая 2025 г. 20:50
В премьеров Нидерландов и Польши бросили дымовую шашку на памятном мероприятии
В премьеров Нидерландов и Польши бросили дымовую шашку на памятном мероприятии
5 мая 2025 г. 17:26
Азербайджан запретил ввоз помидоров из Туркменистана из-за опасного вируса
Азербайджан запретил ввоз помидоров из Туркменистана из-за опасного вируса
6 мая 2025 г. 15:08
МИД Ирана назвал враждебным план Трампа переименовать Персидский залив
МИД Ирана назвал враждебным план Трампа переименовать Персидский залив
7 мая 2025 г. 13:38
Агентство аграрного кредитования обнародовало данные по финансированию за последние 3 года
Агентство аграрного кредитования обнародовало данные по финансированию за последние 3 года
2 мая 2025 г. 14:50
Госдеп одобрил контракт на обучение эксплуатации F-16 в Украине
Госдеп одобрил контракт на обучение эксплуатации F-16 в Украине
3 мая 2025 г. 02:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi