В парламенте Дании выступили за закрытие консульства США в Гренландии

Депутат парламента от Консервативной народной партии Дании Расмус Йарлов заявил о возможности закрытия консульства США в столице Гренландии Нууке.

Депутат парламента от Консервативной народной партии Дании Расмус Йарлов заявил о возможности закрытия консульства США в столице Гренландии Нууке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщают зарубежные СМИ.

"Основная задача консульства - подрывная деятельность против Гренландии и подрыв отношений между Данией и Гренландией. Это не то, что представляет для нас интерес", - сказал он.

Йарлов также подчеркнул, что американская сторона получила согласие на открытие консульства в Нууке для "развития позитивных отношений между Гренландией и США", а не для ведения подрывной работы.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен перед встречей глав МИД стран-членов ЕС в Варшаве в среду заявил о намерении вызвать американского посла в МИД для обсуждения "возможного шпионажа против Гренландии".

"Меня это сильно волнует, поскольку мы не шпионим за друзьями. Я не могу знать, насколько это соответствует действительности, поскольку это написано в газете. Но с их стороны нет особо сильных опровержений", - отметил он, заявив что "это не то сотрудничество, которое необходимо".