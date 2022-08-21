В парламенте Чехии выступили за запрет выдачи шенгенских виз гражданам РФ

Члены руководства обеих палат чешского парламента, глава комитета по международным делам, обороне и безопасности сената Павел Фишер и глава комитета по международным делам палаты депутатов Марек Женишек, выступили за запрет выдачи шенгенских виз гражданам

Члены руководства обеих палат чешского парламента, глава комитета по международным делам, обороне и безопасности сената Павел Фишер и глава комитета по международным делам палаты депутатов Марек Женишек, выступили за запрет выдачи шенгенских виз гражданам России.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

"В целях безопасности граждан стран ЕС, в том числе граждан Чехии, выдача шенгенских виз для граждан РФ должна быть полностью прекращена", - сказал Фишер.

При этом он добавил, что для тех россиян, которым необходима поддержка, должна быть сохранена возможность обращаться в страны Евросоюза с просьбой предоставления убежища.

Глава комитета по безопасности отметил, что он давно выступает за подобные меры. Также он назвал скандальным разрешение некоторых стран ЕС выдавать гражданство или вид на жительство российским бизнесменам в обмен на их инвестиции в экономику.

Женишек отметил, что отмена шенгенских виз россиянам должна была стать одной из первых санкций в отношении России.

По словам Фишера и Женишека, идею о запрете на выдачу шенгенских виз россиянам в рамках всего Евросоюза поддерживают многие члены обеих палат чешского парламента.