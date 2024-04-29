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В парламенте Британии признали неэффективность антироссийских санкций

В парламенте Британии признали неэффективность антироссийских санкций Председатель специального комитета казначейства палаты общин Великобритании Харриет Болдуин заявила, что введенные против РФ санкции не работают.
Другие страны
29 апреля 2024 г. 23:44
В парламенте Британии признали неэффективность антироссийских санкций

Председатель специального комитета казначейства палаты общин Великобритании Харриет Болдуин заявила, что введенные против РФ санкции не работают.

Как передает Report, об этом пишет газета Financial Times.

Общаясь с журналистами, парламентарий обратила внимание на прогноз Международного валютного фонда (МВФ) на 2024 год. Из него следует, что в текущем году российская экономика станет одной из сильнейших в мире.

"Существует единодушное мнение, что санкции не работают в соответствии с их указанной целью — вызвать настоящие проблемы для экономики РФ", — подчеркнула законодатель.

Она добавила, что со временем появляется все больше способов обхода этих рестрикций.

Кроме того, Болдуин оценила эффективность одной из основных антироссийских санкций — потолка цен на нефть. По ее словам, на данном этапе предпринятая США мера "работает не особо эффективно".

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