В парламенте Британии признали неэффективность антироссийских санкций

Председатель специального комитета казначейства палаты общин Великобритании Харриет Болдуин заявила, что введенные против РФ санкции не работают.
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Общаясь с журналистами, парламентарий обратила внимание на прогноз Международного валютного фонда (МВФ) на 2024 год. Из него следует, что в текущем году российская экономика станет одной из сильнейших в мире.
"Существует единодушное мнение, что санкции не работают в соответствии с их указанной целью — вызвать настоящие проблемы для экономики РФ", — подчеркнула законодатель.
Она добавила, что со временем появляется все больше способов обхода этих рестрикций.
Кроме того, Болдуин оценила эффективность одной из основных антироссийских санкций — потолка цен на нефть. По ее словам, на данном этапе предпринятая США мера "работает не особо эффективно".