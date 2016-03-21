В парламент Казахстана проходят три партии

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Центральная избирательная комиссия Казахстана огласила предварительные итоги выборов в мажилис парламента, сообщает Reportсо ссылкой на Газета.Ru.

Согласно данным председателя ЦИК Куандыка Турганкулова, которые приводит Tengrinews, проходят три политические партии: пропрезидентская «Нур Отан», Коммунистическая народная партия Казахстана (КНПК) и партия «Ак жол». Все они набрали более 7% голосов.

Партия «Нур Отан» набрала 82,15% голосов избирателей, демократическая партия Казахстана «Ак жол» — 7,18%, а КНПК — 7,14%.

Другие партии не преодолели семипроцентный барьер: народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» набрала 2%, общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) — 1,18%, а партия «Бирлик» — 0,29%.

«Окончательные итоги голосования в соответствии с законом центральная избирательная комиссия должна подвести не позднее 26 марта», — сказал Турганкулов.

Предварительные итоги соответствуют данным экзит-полов, которые также были схожи с итогами парламентских выборов в 2012 году.

Ранее казахстанский президент Нурсултан Назарбаев обратился к сторонникам в предвыборном штабе партии «Нур Отан» после прошедших в стране парламентских выборов.