В парламент Ирака прошли почти 100 женщин

В Ираке 97 женщин одержали победу в досрочных парламентских выборах в парламент

В Ираке 97 женщин одержали победу в досрочных парламентских выборах в парламент.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник генеральный секретариат правительства Ирака, передает иракское информационное агентство INA.

"Согласно предварительным данным, женщины смогли получить 97 мест, что на 14 больше квоты, среди них - две представительницы национальных меньшинств", - рассказала глава департамента по расширению прав и возможностей женщин секретариата Юсра Карим Мохсен.

Выборы в парламент Ирака должны были состояться в 2022 году, но были созваны досрочно после массовых антиправительственных выступлений в конце 2019 года против коррупции, произвола чиновников и бедности.