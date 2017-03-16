В парламент Филиппин подано прошение об импичменте президента Дутерте

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Один из парламентариев оппозиции Филиппин Гэри Алеяно подал в Конгресс страны прошение с требованием импичмента президента Родриго Дутерте, cообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Оппозиционный депутат обвинил президента в злоупотреблении доверием народа и превышении полномочий.

В свою очередь адвокат Дутерте назвал иск "черной пропагандой", добавив, что ничто не сможет навредить репутации лидера страны.

Сам действующий глава государства ранее заявлял, что, будучи мэром города Давао, лично убивал предполагаемых преступников с целью показать сотрудникам полиции пример того, что с криминальными элементами нужно расправляться жестко. По словам филиппинского лидера, в Давао он патрулировал улицы на мотоцикле в поисках "конфликтных ситуаций, чтобы иметь возможность убить". Филиппинские сенаторы отмечали, что из-за этих высказываний в отношении Дутерте может быть начата процедура импичмента.

71-летний Родриго Дутерте стал лидером Филиппин 30 июня прошлого года. Когда он занял пост президента, в стране началась силовая кампания по борьбе с распространением наркотиков, в ходе которой погибли несколько тысяч человек. Критики обвиняют действующее правительство в том, что оно прибегает к убийствам без суда и следствия.

Пост мэра Давао Дутерте занимал с 1988 по 1998, с 2001 по 2010 и с 2013 по 2016 гг.