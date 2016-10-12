В парламент Эстонии внесли законопроект о запрете ношения буркини и никаба

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Парламентская фракция Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) в среду внесла в парламент законопроект о запрете ношения буркини и никаба в общественных местах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил заместитель председателя фракции Хенн Пыллуаас.

По словам Пыллуааса, в Эстонии и большинстве других стран Европы раньше не было необходимости законодательно регулировать вопрос ношения закрывающей лицо одежды, однако миграционный кризис, растущее число беженцев и распространение терроризма вынуждают это сделать.

Пыллуаас отметил, что в большинстве стран запрет на ношение закрывающей лицо одежды обусловлен требованиями безопасности, поскольку трудно распознать личность, особенно при видеомониторинге.