 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В парламент Эстонии внесли законопроект о запрете ношения буркини и никаба

    Хенн Пыллуаас: В большинстве стран запрет на ношение закрывающей лицо одежды обусловлен требованиями безопасности

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Парламентская фракция Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) в среду внесла в парламент законопроект о запрете ношения буркини и никаба в общественных местах.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил заместитель председателя фракции Хенн Пыллуаас.

    По словам Пыллуааса, в Эстонии и большинстве других стран Европы раньше не было необходимости законодательно регулировать вопрос ношения закрывающей лицо одежды, однако миграционный кризис, растущее число беженцев и распространение терроризма вынуждают это сделать.

    Пыллуаас отметил, что в большинстве стран запрет на ношение закрывающей лицо одежды обусловлен требованиями безопасности, поскольку трудно распознать личность, особенно при видеомониторинге.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi