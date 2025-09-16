В парламент Эстонии внесен законопроект о закрытии границы с Россией

Фракция оппозиционной партии "Отечество" внесла в парламент Эстонии законопроект о полном закрытии границы с Россией.

Об этом передает Report со ссылкой на Интерфакс.

"В пояснительной записке отмечается, что инициатива направлена на обеспечение безопасности населения и государства. Закрытие временной контрольной линии - один из способов снижения рисков, предотвращения непредвиденных инцидентов и усиления защиты", - говорится в документе.

Авторы законопроекта указывают, что ситуация в сфере безопасности на восточном фланге НАТО обострилась, в том числе на фоне подготовки масштабных учений "Запад-2025", которые Россия и Беларусь планируют провести в ближайшее время.

При этом проект, по словам парламентариев, учитывает международные обязательства Эстонии как члена ЕС и НАТО. В пояснительной записке также напоминается, что Закон о государственной границе предоставляет правительству право приостанавливать пересечение границы в интересах национальной безопасности.

Депутаты призывают правительство закрыть временную контрольную линию между Эстонией и Россией.