Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1

    В парламент Эстонии внесен законопроект о закрытии границы с Россией

    Другие страны
    • 16 сентября, 2025
    • 19:29
    В парламент Эстонии внесен законопроект о закрытии границы с Россией

    Фракция оппозиционной партии "Отечество" внесла в парламент Эстонии законопроект о полном закрытии границы с Россией.

    Об этом передает Report со ссылкой на Интерфакс.

    "В пояснительной записке отмечается, что инициатива направлена на обеспечение безопасности населения и государства. Закрытие временной контрольной линии - один из способов снижения рисков, предотвращения непредвиденных инцидентов и усиления защиты", - говорится в документе.

    Авторы законопроекта указывают, что ситуация в сфере безопасности на восточном фланге НАТО обострилась, в том числе на фоне подготовки масштабных учений "Запад-2025", которые Россия и Беларусь планируют провести в ближайшее время.

    При этом проект, по словам парламентариев, учитывает международные обязательства Эстонии как члена ЕС и НАТО. В пояснительной записке также напоминается, что Закон о государственной границе предоставляет правительству право приостанавливать пересечение границы в интересах национальной безопасности.

    Депутаты призывают правительство закрыть временную контрольную линию между Эстонией и Россией.

    Эстония парламент Россия граница

    Последние новости

    20:39
    Видео

    В Сумгайыте произошел пожар в жилом доме, жители эвакуированы

    Происшествия
    20:23

    Украина получит $88 млн через Всемирный банк для поддержки частного сектора

    Другие страны
    20:01

    СМИ: Израиль уничтожил корабельный док в порту Ходейда - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    19:53

    Израиль направил письмо фон дер Ляйен в связи с приостановкой торговых соглашений

    Другие страны
    19:45
    Фото

    Завершены совместные учения сил спецназначения "Вечное братство – IV" - ВИДЕО

    Армия
    19:41
    Фото

    Состоялась встреча президентов Азербайджана и ОАЭ в расширенном составе - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    19:34

    Глава МИД Армении посетит Нидерланды с рабочим визитом

    В регионе
    19:29

    В парламент Эстонии внесен законопроект о закрытии границы с Россией

    Другие страны
    19:27

    Азербайджан улучшил позиции в глобальном инновационном индексе

    Бизнес
    Лента новостей