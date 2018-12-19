В парламент Британии внесли предложение о вотуме недоверия Мэй

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Шотландская национальная партия (SNP) вместе с либерал-демократами, партией Уэльса и партией "зеленых" (Green Party) внесла в парламент ходатайство о голосовании по вопросу о недоверии премьер-министру Терезе Мэй.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом партия сообщила в Twitter.

"Довольно, значит довольно. Пока лейбористы колеблются и откладывают, мы не будем. Сегодня ночью SNP выдвинула предложение о недоверии правительству Великобритании", - говорится в сообщении. Ранее лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин внес ходатайство о голосовании по вопросу о недоверии премьер-министру Терезе Мэй. Парламент Великобритании предложение Корбина отклонил.