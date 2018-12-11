В парке Disney World в США столкнулись два автобуса, 15 пострадавших

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Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Два автобуса столкнулись во вторник на территории парка развлечений Disney World вблизи города Орландо (штат Флорида), пострадали 15 человек. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил местный филиал телеканала ABC.

Пострадавшие были госпитализированы. Опасности их жизням нет. В общей сложности в автобусах находились около 50 человек.