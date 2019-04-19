​В парижской полиции назвали вероятную причину пожара в Нотр-Даме

Вероятной причиной пожара в соборе Парижской Богоматери стало короткое замыкание.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на сотрудника полиции.

По его словам, следователи предполагают, что возгорание было случайным, при этом допрашивают как сотрудников собора, так и специалистов, которые занимались его реставрацией.

При этом собеседник отказался комментировать другие версии возгорания.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели.