О нас

В парижском регионе задержали около 80 человек за акты антисемитизма

В парижском регионе задержали около 80 человек за акты антисемитизма Полиция парижского региона в течение трех недель задержала около 80 человек за различные проявления антисемитизма.
Другие страны
28 октября 2023 г. 22:49
В парижском регионе задержали около 80 человек за акты антисемитизма

Полиция парижского региона в течение трех недель задержала около 80 человек за различные проявления антисемитизма.

Как передает Report, об этом сообщил префект столичной полиции Лоран Нуньес в эфире телеканала BFMTV.

"В парижской агломерации с 7 октября было зафиксировано около 200 различных актов антисемитизма, в частности, нападений на людей, их имущество, а также на религиозные, культурные и образовательные учреждения, - сказал Нуньес. - Около 80 человек задержаны".

Он также отметил, что ожидает увеличения этих показателей, что "вызывает беспокойство".

Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен отметил, что за акты антисемитизма начиная с 7 октября в стране было задержано около 400 человек. При этом было зафиксировано более 700 подобных инцидентов. За весь 2022 год во Франции было зарегистрировано 436 случаев проявления антисемитизма.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Минобороны РФ изменило наименование зоны действия миротворцев в Карабахе
Минобороны РФ изменило наименование зоны действия миротворцев в Карабахе
27 октября 2023 г. 20:47
Создан Ханкендинский городской отдел полиции, в Ходжалы, Тертер и Ханкенди назначены коменданты
Создан Ханкендинский городской отдел полиции, в Ходжалы, Тертер и Ханкенди назначены коменданты
27 октября 2023 г. 18:37
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
27 октября 2023 г. 18:06
В Карабахском регионе обнаружен склад, где изготавливалась самодельная взрывчатка
ФотоВ Карабахском регионе обнаружен склад, где изготавливалась самодельная взрывчатка
27 октября 2023 г. 09:59
Информационное агентство Report отмечает 9-летие
Информационное агентство Report отмечает 9-летие
27 октября 2023 г. 09:00
Президент Азербайджана принял делегацию во главе с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ
Президент Азербайджана принял делегацию во главе с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ
26 октября 2023 г. 19:12
20 отравившихся донером в Баку учащихся выписаны из больницы
20 отравившихся донером в Баку учащихся выписаны из больницы
26 октября 2023 г. 16:49
Ильхам Алиев: Общий объем инвестиций в Азербайджан превысил 300 млрд долларов
Ильхам Алиев: Общий объем инвестиций в Азербайджан превысил 300 млрд долларов
26 октября 2023 г. 16:31
Президент: Азербайджан переходит к зеленой повестке дня, это осознанный выбор
Президент: Азербайджан переходит к "зеленой" повестке дня, это осознанный выбор
26 октября 2023 г. 16:25
Общественное объединение обратилось к мировым организациям в связи с животными, пострадавшими от мин на освобожденных территориях
Общественное объединение обратилось к мировым организациям в связи с животными, пострадавшими от мин на освобожденных территориях
26 октября 2023 г. 16:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi