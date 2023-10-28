В парижском регионе задержали около 80 человек за акты антисемитизма

Полиция парижского региона в течение трех недель задержала около 80 человек за различные проявления антисемитизма.
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"В парижской агломерации с 7 октября было зафиксировано около 200 различных актов антисемитизма, в частности, нападений на людей, их имущество, а также на религиозные, культурные и образовательные учреждения, - сказал Нуньес. - Около 80 человек задержаны".
Он также отметил, что ожидает увеличения этих показателей, что "вызывает беспокойство".
Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен отметил, что за акты антисемитизма начиная с 7 октября в стране было задержано около 400 человек. При этом было зафиксировано более 700 подобных инцидентов. За весь 2022 год во Франции было зарегистрировано 436 случаев проявления антисемитизма.