В Парижском регионе за ночь сожгли 20 автобусов

Движение общественного транспорта в Парижском регионе в пятницу будет ограничено на фоне беспорядков, начавшихся в стране после убийства полицейским 17-летнего водителя, который отказался выполнить требования полицейских.

Движение общественного транспорта в Парижском регионе в пятницу будет ограничено на фоне беспорядков, начавшихся в стране после убийства полицейским 17-летнего водителя, который отказался выполнить требования полицейских.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в эфире радиостанции RMC министр-делегат, отвечающий за транспорт, Клеман Бон. Он заявил о том, что это связано с тем, что за ночь было сожжено 20 автобусов.

"В общей сложности в эту ночь в столичном регионе было сожжено 20 автобусов, - сказал Бон. - Движение автобусов и трамваев будет значительно ограничено в течение всего дня".

Он отметил, что в четверг после 21:00 движение наземного транспорта в Парижском регионе было приостановлено. "Движение восстанавливается, но в ограниченном масштабе", - уточнил Бон.