В Парижском регионе на заправках наблюдается нехватка топлива

Треть автозаправок в регионе Иль-де-Франс столкнулась с проблемами поставок или запасов топлива из-за забастовок сотрудников нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), протестующих против пенсионной реформы.

Треть автозаправок в регионе Иль-де-Франс столкнулась с проблемами поставок или запасов топлива из-за забастовок сотрудников нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), протестующих против пенсионной реформы.

Как передает Report со ссылкой на радиостанцию France Bleu, ситуация в регионе остается напряженной уже больше недели. На те заправки, где еще есть запасы топлива, выстраиваются многокилометровые очереди. Наибольшие затруднения отмечены в столичных департаментах Валь-де-Марн и Эсон, где почти половина станций закрыта для обслуживания.

В других регионах Франции, как отмечает радиостанция, ситуация с обеспечением АЗС топливом постепенно улучшается. Сейчас только на 10% заправок на территории страны отмечена частичная или полная нехватка топлива, в то время как в начале недели речь шла о 15%. Тем не менее во французском правительстве, не ожидают быстрого улучшения ситуации, поскольку в пятницу работники крупного НПЗ концерна Total Energies в коммуне Донж (Атлантическая Луара) заявили о продлении забастовки на пятую неделю. Кроме того, стачку продолжают многие сотрудники складов топлива.

Сейчас только два из шести нефтеперерабатывающих заводов продолжают работу в обычном режиме. Как отмечают специалисты, стачки на НПЗ привели к росту цен на бензин примерно на 10 центов на прошлой неделе.