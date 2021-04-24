В парижском Disneyland открыли центр вакцинации от коронавируса

Сам парк временно закрыт для посетителей

Центр вакцинации от коронавируса открылся в конференц-зале отеля парижского Disneyland, сам парк временно закрыт для посетителей в связи с пандемией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщила префектура департамента Сена и Марна, где расположен парк аттракционов.

"Большой центр вакцинации открылся в конференц-центре отеля Disney's Newport Bay Club на территории парижского Disneyland", - говорится в сообщении префектуры, опубликованном в Twitter.

По информации региональных властей, привиться от COVID-19 в центре смогут до 1 тыс. человек в день. Отмечается, что пункт вакцинации будет работать по выходным дням и только по предварительной записи. В его работе будут задействованы в общей сложности около 60 человек, в том числе медицинский и административный персонал, спасатели.

В первую волну пандемии коронавируса парижский Disneyland, в котором работают около 17 тыс. человек, был закрыт с 13 марта по 15 июля 2020 года. Затем парк аттракционов не работал с 30 октября в связи с введенными из-за ухудшения санитарной обстановки ограничениями.