​В парижском аэропорту уволены 57 работников за радикальные взгляды

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ В парижском аэропорту Шарль де Голль из-за подозрения в радикальных взглядах уволили 57 сотрудников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие меры были приняты после нескольких терактов, совершенных во Франции в течение года.

Об увольнении сообщил префект Филипп Риффо, отвечающий за безопасность в столичных аэропортах Орли и Руасси. "Из этого числа пятеро были отстранены от работы после недавних терактов, произошедших в Париже 13 ноября", - отметил он. Кроме того, он подчеркнул, что "в дальнейшем последуют новые увольнения".