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В Париже железнодорожники устроили протест в здании ЕК

В Париже железнодорожники устроили протест в здании ЕК Железнодорожники и профсоюзные деятели заняли холл представительства Европейской комиссии в Париже.
Другие страны
23 мая 2023 г. 15:43
В Париже железнодорожники устроили протест в здании ЕК

Железнодорожники и профсоюзные деятели заняли холл представительства Европейской комиссии в Париже.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

Манифестанты во вторник проникли в здание и зажгли файеры. На них были жилеты профсоюза железнодорожников Solidaires.

Кроме того, бастующие сорвали встречу министра транспорта Франции Клемана Бона недалеко от центральной столичной улицы Елисейских Полей.

Ранее в апреле железнодорожники и профсоюзные деятели, протестующие против пенсионной реформы, заняли здание биржи Euronext в деловом квартале Дефанс на севере Парижа. Акция была устроена по призыву профсоюзов "Всеобщая конфедерация труда" (CGT). Она проходила на фоне забастовки сотрудников Национальной компании железных дорог (SNCF) против пенсионной реформы, которую профсоюзы окрестили "днем гнева железнодорожников". Из-за забастовки во Франции было частично движение поездов.

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