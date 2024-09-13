В Париже заявили о "правах" на известный архитектурный памятник в Риме

Счетная палата Парижа выступила с утверждением, что Испанская лестница в центре Рима может принадлежать Франции.

Счетная палата Парижа выступила с утверждением, что Испанская лестница в центре Рима может принадлежать Франции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Corriere della Sera.

Издание ознакомилось с последним докладом этого независимого контрольного органа, в котором указывается, что знаменитый архитектурный памятник, воздвигнутый на одноименной площади в 1721-1725 годах в стиле позднего барокко, не только "появился благодаря французским деньгам", но и поддерживался долгие годы французской религиозной организацией в Риме Pii Stabilimenti.

У парижской палаты возникли вопросы к упомянутой организации, которая занимается поддержанием известных исторических церквей, начиная с церкви Сан-Луиджи-деи-франчези, поскольку список ее недвижимого имущества оказался гораздо шире, и его рациональное использование могло бы помочь поддерживать в должном состоянии церкви.

Представители Италии с иронией отнеслись к "пересчету" Парижа и предложили пересчитать итальянские произведения искусства в Лувре. Многие его экспонаты были образом вывезены наполеоновскими войсками. Знаменитую "Джоконду" кисти Леонардо да Винчи в начале XX века даже похищали, чтобы вернуть на родину. Известно, что итальянский художник Возрождения, закончивший свою жизнь во Франции под покровительством короля Франциска I, не расставался с портретом.