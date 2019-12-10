В Париже завершились переговоры Путина и Зеленского - ОБНОВЛЕНО

Переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, продолжавшиеся один час 20 минут, завершились, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Источник рассказал, что после переговоров российского и украинского президентов начался ужин лидеров "нормандской четверки".

Президент России Владимир Путин заявил, что доволен результатами "нормандского саммита".

23:23***09.12.2019

Первая двусторонняя встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского началась в Париже.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, переговоры лидеров двух стран проходят после саммита в "нормандском формате". Путин и Зеленский еще ни разу не встречались, несколько раз общались по телефону.

Хотя протокол отвел на встречу порядка 45 минут, однако, по данным помощника президента РФ Юрия Ушакова, разговор не ограничен временными рамками.

Главное, по словам Ушакова, обсудить на встрече реализацию минских соглашений.

Он не стал уточнять, будет ли на переговорах фигурировать газовая тематика.