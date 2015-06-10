В Париже завершилась встреча политдиректоров "нормандской четверки"

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ В Париже завершилась встреча политдиректоров и заместителей министров иностранных дел в "нормандском формате".

Как отмечает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в МИД Франции.

В дискуссии приняли участие дипломаты из Франции, Германии, России и Украины, а также глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрул Апакан и Хайди Тальявини, которая ранее заявила, что покинет пост представителя ОБСЕ в контактной группе.

По словам принимающей стороны, никаких совместных официальных заявлений по итогам встречи не будет, поскольку она носит рабочий характер.