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    В Париже завершилась встреча политдиректоров "нормандской четверки"

    В дискуссии приняли участие дипломаты из Франции, Германии, России и Украины

    Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ В Париже завершилась встреча политдиректоров и заместителей министров иностранных дел в "нормандском формате".

    Как отмечает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в МИД Франции.

    В дискуссии приняли участие дипломаты из Франции, Германии, России и Украины, а также глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрул Апакан и Хайди Тальявини, которая ранее заявила, что покинет пост представителя ОБСЕ в контактной группе.

    По словам принимающей стороны, никаких совместных официальных заявлений по итогам встречи не будет, поскольку она носит рабочий характер.

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