В Париже завершилась акция протеста

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Акция протеста в Париже завершилась, участники расходятся с площади Бастилии, передает Report со ссылкой на РИА Новости.
В ходе протестов полиция в понедельник применяла слезоточивый газ, дубинки и резиновые пули.
После митинга, который продолжался около получаса и в ходе которого было объявлено о продолжении акций в будущем, организаторы увезли трибуну, установленную на платформе грузовика.
Оцепление в районе пока не снято, движение транспорта все ещё перекрыто, но обстановка спокойная.
News DepartmentАвтор новости
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