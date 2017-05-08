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    В Париже завершилась акция протеста

    В ходе протестов полиция в понедельник применяла слезоточивый газ, дубинки и резиновые пули

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Акция протеста в Париже завершилась, участники расходятся с площади Бастилии, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    В ходе протестов полиция в понедельник применяла слезоточивый газ, дубинки и резиновые пули.

    После митинга, который продолжался около получаса и в ходе которого было объявлено о продолжении акций в будущем, организаторы увезли трибуну, установленную на платформе грузовика.

    Оцепление в районе пока не снято, движение транспорта все ещё перекрыто, но обстановка спокойная.

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