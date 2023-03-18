О нас

В Париже запретили массовые собрания на площади Согласия и на Елисейских полях

В Париже запретили массовые собрания на площади Согласия и на Елисейских полях После акций протеста в Париже против пенсионной реформы полиция запретила массовые мероприятия в местах близ Национального собрания и президентской резиденции - на площади Согласия и на Елисейских полях.
Другие страны
18 марта 2023 г. 22:09
В Париже запретили массовые собрания на площади Согласия и на Елисейских полях

После акций протеста в Париже против пенсионной реформы полиция запретила массовые мероприятия в местах близ Национального собрания и президентской резиденции - на площади Согласия и на Елисейских полях.

Как передает Report со ссылкой на телеканал BFMTV, при попытке сбора в указанных местах люди могут быть подвергнуты штрафу.

Телеканал напомнил, что в минувшие четверг и пятницу на площади Согласия в Париже проходили протестные выступления французов против применения правительством конституционной статьи 49.3 для проведения пенсионной реформы в обход голосования в нижней палате парламента - Национальном собрании.

Манифестации вылились в столкновения протестующих с силами порядка. В результате в четверг полиция задержала в Париже более 200 самых радикальных участников акций и более 60 - в пятницу.

Разработанная правительством Элизабет Борн пенсионная реформа предусматривает увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Предполагается, что устанавливаемый возрастной порог выхода на пенсию будет постепенно сдвигаться с 62 лет до 64 лет по три месяца за год, и этот процесс продлится до 2030 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

В поселке Суговушан заложен фундамент нового жилого квартала
ФотоВ поселке Суговушан заложен фундамент нового жилого квартала
18 марта 2023 г. 19:55
Президент Азербайджана назвал условия для спокойной жизни Армении на территории 29 тыс. квадратных километров
Президент Азербайджана назвал условия для спокойной жизни Армении на территории 29 тыс. квадратных километров
18 марта 2023 г. 15:29
Ильхам Алиев: Новруз байрамы является священным даром наших предков нынешним поколениям
Ильхам Алиев: Новруз байрамы является священным даром наших предков нынешним поколениям
17 марта 2023 г. 21:59
Президент: Жизнь, вновь забившая ключом с возвращением наших граждан к родным очагам, придает нынешнему приходу весны в Страну огней особое настроение
Президент: Жизнь, вновь забившая ключом с возвращением наших граждан к родным очагам, придает нынешнему приходу весны в Страну огней особое настроение
17 марта 2023 г. 21:53
В Азербайджане начинаются 9-дневные каникулы по случаю праздника Новруз
В Азербайджане начинаются 9-дневные каникулы по случаю праздника Новруз
17 марта 2023 г. 09:44
В Анкарской декларации ОТГ осуждено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране
В Анкарской декларации ОТГ осуждено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране
16 марта 2023 г. 17:23
МИД Азербайджана призвал международное сообщество не закрывать глаза на политику Армении по минированию территорий
МИД Азербайджана призвал международное сообщество не закрывать глаза на политику Армении по минированию территорий
16 марта 2023 г. 16:15
Два человека погибли при подрыве на мине в Агдаме
Два человека погибли при подрыве на мине в Агдаме
16 марта 2023 г. 15:09
Ильхам Алиев: стихийное бедствие в Турции глубоко потрясло азербайджанский народ
Ильхам Алиев: стихийное бедствие в Турции глубоко потрясло азербайджанский народ
15 марта 2023 г. 23:42
Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с Реджепом Тайипом Эрдоганом
ФотоСостоялась встреча президента Ильхама Алиева с Реджепом Тайипом Эрдоганом
15 марта 2023 г. 23:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi