В Париже закрыли станции метро из-за протестов против повышения цен на бензин

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Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Значительные изменения в движение общественного транспорта Парижа внесены из-за акций протеста движения "желтых жилетов" против повышения цен на топливо, закрыты семь центральных станций метро.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте управления парижского транспорта (RATP).

Согласно заявлению, демонстрации сегодня пройдут "в общественных местах в районах Марсова поля, Елисейских полей, Национального собрания, площади Согласия (Конкорд), площади Порт-Майо, площади Бастилии и площади республики.

В связи с этим по указанию префектуры столичной полиции изменены или ограничены часть маршрутов наземного транспорта, а также закрыты семь центральных станций метро: "Франклин-Рузвельт" и "Клемансо" на Елисейских полях, "Миромениль" недалеко от Елисейского дворца и МВД, "Варен" у резиденции премьера, "Конкорд", "Тюильри", а также станция у нижней палаты французского парламента "Национальная ассамблея".

Напомним, что масштабные акции против повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября. В ходе протестов в департаменте Изер на юго-востоке страны под колесами автомобиля погиб один человек. Более 500 человек по всей стране пострадали.

Движение против повышения цен на топливо получило название "желтые жилеты" по обязательному атрибуту французских водителей — желтой светоотражающей накидке.