 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Париже задержаны около 30 человек в ходе беспорядков, 9 человек получили ранения

    Столкновения начались после первого тура президентских выборов во Франции© РИА Новости

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 29 человек задержаны, еще девять ранены в результате столкновений в Париже после первого тура президентских выборов во Франции, передает агентство Report со ссылкой на РИА Новости.

    В ходе протестов незначительно пострадали шесть сотрудников полиции и три демонстранта.

    Отметим, что акции протеста в Париже в день первого тура выборов завершились поздно ночью, были сожжены автомобили. На площади Бастилии правоохранительные органы в столкновениях с демонстрантами применяла слезоточивый газ, шумовые и дымовые шашки, дубинки.

    В первом туре президентских выборов во Франции победу одержали экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

    Второй тур президентских выборов состоится 7 мая.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi