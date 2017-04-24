В Париже задержаны около 30 человек в ходе беспорядков, 9 человек получили ранения

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Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 29 человек задержаны, еще девять ранены в результате столкновений в Париже после первого тура президентских выборов во Франции, передает агентство Report со ссылкой на РИА Новости.

В ходе протестов незначительно пострадали шесть сотрудников полиции и три демонстранта.

Отметим, что акции протеста в Париже в день первого тура выборов завершились поздно ночью, были сожжены автомобили. На площади Бастилии правоохранительные органы в столкновениях с демонстрантами применяла слезоточивый газ, шумовые и дымовые шашки, дубинки.

В первом туре президентских выборов во Франции победу одержали экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

Второй тур президентских выборов состоится 7 мая.