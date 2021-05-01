В Париже задержаны десятки участников первомайской демонстрации

В Париже 34 человека задержаны на первомайской акции

В Париже 34 человека задержаны на первомайской акции.

Как передает Report, об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен на своей странице в твиттере .

Полиция сообщила, что во время акции во главе колонны оказались радикалы, которые заблокировали движение и начали кидать в полицейских бутылки и петарды. По данным телеканала BFMTV, полиция применила слезоточивый газ.

В Лионе в результате столкновений с манифестантами пострадали 27 полицейских.

Сотни первомайских демонстраций в субботу проходят по всей Франции. В 2020 году их не проводили из-за ограничений, вызванных COVID-19. В этот раз правила смягчили.