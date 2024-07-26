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В Париже задержали восемь активистов за расклейку стикеров против Олимпиады в метро

В Париже задержали восемь активистов за расклейку стикеров против Олимпиады в метро В Париже экологических активистов взяли под стражу за расклейку стикеров против Олимпийских игр.
Другие страны
26 июля 2024 г. 11:16
В Париже задержали восемь активистов за расклейку стикеров против Олимпиады в метро

В Париже экологических активистов взяли под стражу за расклейку стикеров против Олимпийских игр.

Как передает Report, об этом сообщает Le Parisien.

Восьмерых участников движения Extinction Rébellion арестовали утром 23 июля в парижском метро. Перед этим они наклеили стикеры с информацией о негативных аспектах проведения Олимпийских игр-2024 на станциях "Монпарнас-Бьенвеню" и "Ассамбле-Насьональ".

По данным источника, на наклейках было написано "Олимпиада - это не весело", "Удвоение воздушного сообщения с Францией" и "Социальная чистка в Париже: высылка 12 500 человек".

Активистов обвинили в порче оборудования железнодорожного транспорта, теперь им грозят штрафы в размере до 750 евро.

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Версия на азербайджанском языке Paris metrosunda Olimpiya Oyunlarına qarşı stikerlər yapışdıran fəallar saxlanılıb

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