В Париже задержали еще 80 человек на фоне продолжающихся беспорядков

Парижская полиция задержала в ночь 2 июля 80 участников массовых беспорядков, охвативших Францию после того, как 27 июня в столичном пригороде Нантер полицейские застрелили 17-летнего подростка алжирского происхождения.
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Отмечается, что в Марселе задержаны 55 человек, в Ницце - 32.
Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что этой ночью в стране будут дежурить 45 тыс. полицейских и жандармов, как и в предыдущую ночь.
При этом особое внимание будет уделено Марселю и Лиону, где минувшей ночью произошли самые крупные беспорядки.