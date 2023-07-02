В Париже задержали еще 80 человек на фоне продолжающихся беспорядков

Парижская полиция задержала в ночь 2 июля 80 участников массовых беспорядков, охвативших Францию после того, как 27 июня в столичном пригороде Нантер полицейские застрелили 17-летнего подростка алжирского происхождения.

Парижская полиция задержала в ночь 2 июля 80 участников массовых беспорядков, охвативших Францию после того, как 27 июня в столичном пригороде Нантер полицейские застрелили 17-летнего подростка алжирского происхождения.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал BFM TV.

Отмечается, что в Марселе задержаны 55 человек, в Ницце - 32.

Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что этой ночью в стране будут дежурить 45 тыс. полицейских и жандармов, как и в предыдущую ночь.

При этом особое внимание будет уделено Марселю и Лиону, где минувшей ночью произошли самые крупные беспорядки.