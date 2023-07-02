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В Париже задержали еще 80 человек на фоне продолжающихся беспорядков

В Париже задержали еще 80 человек на фоне продолжающихся беспорядков Парижская полиция задержала в ночь 2 июля 80 участников массовых беспорядков, охвативших Францию после того, как 27 июня в столичном пригороде Нантер полицейские застрелили 17-летнего подростка алжирского происхождения.
Другие страны
2 июля 2023 г. 03:42
В Париже задержали еще 80 человек на фоне продолжающихся беспорядков

Парижская полиция задержала в ночь 2 июля 80 участников массовых беспорядков, охвативших Францию после того, как 27 июня в столичном пригороде Нантер полицейские застрелили 17-летнего подростка алжирского происхождения.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFM TV.

Отмечается, что в Марселе задержаны 55 человек, в Ницце - 32.

Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что этой ночью в стране будут дежурить 45 тыс. полицейских и жандармов, как и в предыдущую ночь.

При этом особое внимание будет уделено Марселю и Лиону, где минувшей ночью произошли самые крупные беспорядки.

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