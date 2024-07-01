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В Париже задержали двух режиссеров по делу о насилии

В Париже задержали двух режиссеров по делу о насилии Французские кинорежиссеры Бенуа Жако и Жак Дуайон задержаны в Париже по делу о сексуальном насилии.
Другие страны
1 июля 2024 г. 12:51
В Париже задержали двух режиссеров по делу о насилии

Французские кинорежиссеры Бенуа Жако и Жак Дуайон задержаны в Париже по делу о сексуальном насилии.

Как передает Report, об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на судебные источники.

Сообщается, кинематографисты - 77-летний Жако и 80-летний Дуайон - были взяты под стражу после вызова в полицейское подразделение по защите несовершеннолетних.

Расследование началось после того, как в феврале 51-летняя актриса Жюдет Годреш подала судебную жалобу с обвинением в совершении над ней сексуального и физического насилия в ходе съемок художественного фильма, в котором она снялась в возрасте 15 лет.

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