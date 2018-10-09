В Париже задержали четырех человек в ходе акции протеста

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Четыре человека задержаны в ходе акции протеста в Париже.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, на улицу по призыву крупнейших профсоюзов вышли студенты, пенсионеры, железнодорожники, медики, соцработники, почтальоны, педагоги и представители иных профессий. Они недовольны проводимой в стране социальной политикой.

В ходе акции протеста произошли столкновения между хулиганами, одетыми в черное, и сотрудниками полиции, которые применили слезоточивый газ для разгона хулиганов.

В ходе столкновений с полицией несколько человек получили различные травмы. По меньшей мере двоих человек, один из которых получил ранение головы, забрала машина медиков.

Крупные акции протеста, кроме Парижа, прошли и в других городах Франции.