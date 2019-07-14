В Париже задержали 152 манифестанта из "жёлтых жилетов" - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Полицейские задержали в Париже 152 участника несогласованной с властями акции.

Как передаёт Report со ссылкой на "Известия", об этом сообщил телеканал BFMTV.

Согласно информации, задержанные из числа "жёлтых жилетов" устроили беспорядки в столице.

Среди задержанных есть и лидеры движения - Максим Николь, Жером Родригез и Эрик Друэ. Первые двое уже арестованы за "организацию незаконной демонстрации", рассказали их адвокаты.

Оставшимся предъявлены обвинения в связи с "организацией необъявленных демонстраций", "актами насилия в отношении правоохранителей" и "ношением при себе запрещенных предметов".

*** 17:34

"Жёлтые жилеты" устроили массовые беспорядки в Париже после военного парада по случаю Дня взятия Бастилии.

Как передаёт Report, протестующие вступили в столкновения с силовиками, численность которых была увеличена в разы для обеспечения порядка на массовых мероприятиях.

Группа активистов вступила в конфликт с жандармами ещё до начала военного шествия, но серьёзные столкновения начались уже после его завершения. "Жёлтые жилеты" начали крушить ограждения и пытаться строить баррикады. Правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ.