В Париже задержали 13 участников акции протеста против пенсионной реформы

По меньшей мере 13 человек задержаны к настоящему времени в ходе манифестации против пенсионной реформы, которая проходит во вторник в Париже.
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Беспорядки и стычки радикально настроенных участников протеста с полицией продолжаются уже в течение нескольких часов. Для разгона протестующих активно применяется слезоточивый газ. По мере движения колонны хулиганы били рекламные щиты, витрины банков и магазинов, поджигали мусорные баки.
Безопасность в Париже в этот день обеспечивают больше 4,5 тыс. полицейских и жандармов.
В Лионе, Ренне и Нанте в ходе манифестаций произошли столкновения радикально настроенных участников протеста с полицией. В ответ на агрессивные действия манифестантов правоохранители были вынуждены применить водометы и слезоточивый газ.