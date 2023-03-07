В Париже задержали 13 участников акции протеста против пенсионной реформы

По меньшей мере 13 человек задержаны к настоящему времени в ходе манифестации против пенсионной реформы, которая проходит во вторник в Париже.

По меньшей мере 13 человек задержаны к настоящему времени в ходе манифестации против пенсионной реформы, которая проходит во вторник в Париже.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили в префектуре полиции города.

Беспорядки и стычки радикально настроенных участников протеста с полицией продолжаются уже в течение нескольких часов. Для разгона протестующих активно применяется слезоточивый газ. По мере движения колонны хулиганы били рекламные щиты, витрины банков и магазинов, поджигали мусорные баки.

Безопасность в Париже в этот день обеспечивают больше 4,5 тыс. полицейских и жандармов.

В Лионе, Ренне и Нанте в ходе манифестаций произошли столкновения радикально настроенных участников протеста с полицией. В ответ на агрессивные действия манифестантов правоохранители были вынуждены применить водометы и слезоточивый газ.