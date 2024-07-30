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В Париже за драку с полицейскими задержали главного тренера сборной Франции по гребле

В Париже за драку с полицейскими задержали главного тренера сборной Франции по гребле Тренер сборной Франции по гребле на байдарках и каноэ Гийом Берж задержан в Париже за непристойное поведение и оказание сопротивления полицейским.
Другие страны
30 июля 2024 г. 21:34
В Париже за драку с полицейскими задержали главного тренера сборной Франции по гребле

Тренер сборной Франции по гребле на байдарках и каноэ Гийом Берж задержан в Париже за непристойное поведение и оказание сопротивления полицейским.

Как передает Report, об этом сообщает газета Le Parisien.

Отмечается, что инцидент произошел прошлой ночью, когда 33-летний тренер сначала попытался сбежать, а затем ударил трех полицейских.

Уточняется, что Бержа задержали после применения электрошокера, доставили в полицейский участок и поместили под стражу за сопротивление при задержании и умышленное насилие в отношении полиции.

По данным издания, происшествие было снято на камеру одним из сотрудников полиции.

Парижская прокуратура начала расследование.

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