В Париже за драку с полицейскими задержали главного тренера сборной Франции по гребле

Тренер сборной Франции по гребле на байдарках и каноэ Гийом Берж задержан в Париже за непристойное поведение и оказание сопротивления полицейским.

Тренер сборной Франции по гребле на байдарках и каноэ Гийом Берж задержан в Париже за непристойное поведение и оказание сопротивления полицейским.

Как передает Report , об этом сообщает газета Le Parisien.

Отмечается, что инцидент произошел прошлой ночью, когда 33-летний тренер сначала попытался сбежать, а затем ударил трех полицейских.

Уточняется, что Бержа задержали после применения электрошокера, доставили в полицейский участок и поместили под стражу за сопротивление при задержании и умышленное насилие в отношении полиции.

По данным издания, происшествие было снято на камеру одним из сотрудников полиции.

Парижская прокуратура начала расследование.