В Париже вспыхнули беспорядки и столкновения с полицией - ВИДЕО

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Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ В Париже начались столкновения после убийства полицейскими 56-летнего Ли Шайо, ранены трое сотрудников правоохранительных органов, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Поводом для столкновений стал инцидент, произошедший 27 марта. Тогда двое полицейских приехали в одну из квартир проверить информацию о бытовой ссоре и застрелили мужчину, который выскочил на них с ножницами. Дочь погибшего считает, что ее отец не мог напасть на людей. Как сообщает Le Figaro, в семье настаивают, что Шайо резал кухонными ножницами рыбу, а когда раздался звонок в дверь, он машинально пошел ее открывать с ножницами в руках. По словам адвоката семьи, полицейские превысили полномочия.

Почтить память погибшего собрались десятки человек. Мирная демонстрация возле полицейского участка в 19 округе Парижа переросла в массовые столкновения. В результате неизвестные разбили стекло полицейского автомобиля и попытались его поджечь. Полиция начала разгонять собравшихся, а участники акции стали кидать в них камни и бутылки.

Трое демонстрантов были арестованы.