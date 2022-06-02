В Париже впервые за 20 лет прошла забастовка дипломатов

В Париже впервые за 20 лет прошла забастовка дипломатических сотрудников в знак протеста против серии реформ Эммануэля Макрона, которые, по мнению дипломатов, ведут к уничтожению МИД Франции.

В Париже впервые за 20 лет прошла забастовка дипломатических сотрудников в знак протеста против серии реформ Эммануэля Макрона, которые, по мнению дипломатов, ведут к уничтожению МИД Франции.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Ранее семь французских профсоюзов и группа из 500 молодых дипломатов призвала к забастовке 2 июня в знак протеста против реформ президента Эммануэля Макрона, которые, по их мнению, ставят под угрозу эффективность и престиж французской дипломатии.

Десятки человек собрались в четверг на эспланаде Дома инвалидов недалеко от здания МИД Франции на набережной Орсе, чтобы выразить недовольство реформированием дипломатического корпуса. Акция протеста прошла мирно, в присутствии полицейских патрульных машин.

Реформы, в частности, предполагают сокращение рабочих мест в дипломатических ведомствах на 50%. Дипломаты считают, что это ведёт к уничтожению министерства иностранных дел, численность дипломатических работников которого уже сократилась вдвое менее, чем за 30 лет.

Самая спорная реформа касается "постепенного упразднения" к 2023 году двух исторических должностей во французской дипломатии - полномочных министров и советников по международным делам. Предполагается, что эти дипломаты, которых насчитывается около 700 человек, должны войти в состав нового органа "государственных администраторов".

По мнению дипломатов, "эти меры по демонтажу дипломатического корпуса - нонсенс" во время спецоперации.

Эта забастовка стала второй в истории министерства иностранных дел Франции. Первая прошла почти 20 лет назад - в 2003 году.