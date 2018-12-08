В Париже впервые за 13 лет развернули бронемашины полиции из-за протестов "желтых жилетов"

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Бронемашины французской жандармерии заняли cегодня утром позиции у фронтона Национального собрания Франции (нижней палаты парламента). Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, это первый случай развертывания в Париже бронемашин стражей порядка со времен погромов, которые хулиганы устраивали в 2005 году.

Всего в Париже сегодня будут использовать 14 жандармских бронемашин, выкрашенных в синий цвет. Они снабжены бульдозерным ножом для разрушения баррикад. На башнях установлены устройства для кругового распыления слезоточивых газов.

С раннего утра бронемашины появились на площади Бастилии (восточная часть центра города), а также на площади Ронпуэн в середине Елисейских полей.

В настоящее время на всех магазинах в центре Парижа опущены жалюзи.

В столицу начинают пребывать первые "желтые жилеты", протестующие против роста цен и налогов. В настоящее время на Елисейских полях уже находится не менее двухсот манифестантов.