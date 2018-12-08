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    В Париже впервые за 13 лет развернули бронемашины полиции из-за протестов "желтых жилетов"

    В столицу начинают пребывать первые протестующие против роста цен и налогов

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Бронемашины французской жандармерии заняли  cегодня утром позиции у фронтона Национального собрания Франции (нижней палаты парламента). Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, это первый случай развертывания в Париже бронемашин стражей порядка со времен погромов, которые хулиганы устраивали в 2005 году. 

    Всего в Париже сегодня  будут использовать 14 жандармских бронемашин, выкрашенных в синий цвет. Они снабжены бульдозерным ножом для разрушения баррикад. На башнях установлены устройства для кругового распыления слезоточивых газов.

    С раннего утра  бронемашины появились на площади Бастилии (восточная часть центра города), а также на площади Ронпуэн в середине Елисейских полей. 

    В  настоящее время на всех магазинах в центре Парижа опущены жалюзи.

    В столицу начинают пребывать первые "желтые жилеты", протестующие против роста цен и налогов. В настоящее время на  Елисейских полях уже находится не менее двухсот манифестантов. 

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