В Париже впервые после теракта открылся концертный зал "Батаклан"

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Перед концертным залом "Батаклан" в Париже, который открывается концертом Стинга в канун годовщины со дня нападения террористов, собралась очередь.

Как сообщает Report со ссылкой наBBC, к зданию концертного зала люди несут цветы и свечи.

Среди собравшихся у концертного зала - родственники, друзья и близкие погибших в результате скоординированных нападений в Париже 13 ноября 2015 года.

Ответственность за серию нападений в Париже, унесших жизни более 120 человек, взяла на себя экстремистская группировка ИГИЛ.

Концертный зал, который был закрыт с 13 ноября прошлого года, открывается за день до первой годовщины трагических событий концертом Стинга. По словам артиста, он хочет "почтить память погибших" и "отпраздновать продолжение жизни и музыки, которые символизирует этот исторический театр".