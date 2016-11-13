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    В Париже впервые после теракта открылся концертный зал "Батаклан"

    Собравшиеся вспоминают жертв нападений экстремистов

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Перед концертным залом "Батаклан" в Париже, который открывается концертом Стинга в канун годовщины со дня нападения террористов, собралась очередь.

    Как сообщает Report со ссылкой наBBC, к зданию концертного зала люди несут цветы и свечи.

    Среди собравшихся у концертного зала - родственники, друзья и близкие погибших в результате скоординированных нападений в Париже 13 ноября 2015 года.

    Ответственность за серию нападений в Париже, унесших жизни более 120 человек, взяла на себя экстремистская группировка ИГИЛ.

    Концертный зал, который был закрыт с 13 ноября прошлого года, открывается за день до первой годовщины трагических событий концертом Стинга. По словам артиста, он хочет "почтить память погибших" и "отпраздновать продолжение жизни и музыки, которые символизирует этот исторический театр".

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