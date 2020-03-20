В Париже из-за коронавируса впервые в истории закрылась базилика Сакре-Кёр

Базилика Сакре-Кёр закрыта для посещения впервые в своей истории на фоне распространения коронавируса во Франции. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном коммюнике настоятеля Жанна Лавертона.

"Базилика Сакре-Кёр закрыта до последующего уведомления, - написал Лавертон. - Такое решение мы были вынуждены принять после консультаций с архиепископом Парижа вокруг проблемы с распространением коронавируса". Он напомнил, что ежегодно храм посещают около 12 млн человек со всего мира.

Базилика Сакре-Кёр (Сердца Христова) была построена в 1875-1914 на вершине холма Монмартр. Сейчас это один из наиболее посещаемых районов Парижа.